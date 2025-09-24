Adamlar Grubu Faaliyetlerine Süresiz Ara Verdi, Konserler İptal Edildi

Türk alternatif rock müziğinin önde gelen topluluklarından Adamlar, sahnelere ara verdiğini açıkladı. Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda süresiz olarak faaliyetlerini durdurma kararı aldığını bildirdi.

2014 yılında kurulan ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Adamlar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Adamlar olarak bir süreliğine müzikal çalışmalarımıza ara verme kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konser programlarımızı iptal ediyoruz. Yolculuğumuz boyunca bize destek olan, sevgisini hissettiren herkese teşekkür ederiz.”

Gitaristten Dikkat Çeken Hamle

Açıklamanın ardından grubun gitaristi Gürkan Öğütücü’nün, Adamlar’ın resmi sosyal medya hesabını takip etmeyi bırakması dikkat çekti. Bu hareket, kulislerde grup içi anlaşmazlık ihtimalini gündeme getirdi. Ancak kararın perde arkasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Adamlar, son olarak 20 Eylül’de Ankara’da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde sahne almıştı. “Arabasız Gün” konserinde dinleyicileriyle buluşan grup, bu performansın ardından faaliyetlerine ara verdiğini duyurmuş oldu.

Adamlar’ın ne zaman yeniden müzik çalışmalarına başlayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.