Alperen Şengün, Ercan Osmani’ye Verdiği Sözü Tuttu

NBA’de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Dünya Şampiyonası’nda başarılı performans gösteren takım arkadaşı Ercan Osmani’ye 700 bin liralık Rolex saat hediye ederek sözünü tuttu.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA kariyerine devam ederken takım arkadaşına verdiği sözü tuttu. Şengün, milli takımın Dünya Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan karşısında başarılı bir performans sergileyen Ercan Osmani için lüks bir saat hediye etti.

Alperen Şengün, ABD’li sevgilisi Hannah Cherry ile İstanbul’da tatil yaparken Ercan Osmani’ye Rolex marka saat verdi. Saatin değeri yaklaşık 17 bin dolar, yani güncel kur ile 700 bin lira olarak bildirildi.

Milli basketbolcu turnuva sırasında “Ercan’a Rolex alacağıma söz verdim, en iyi modeli seçeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Alperen Şengün, hediye anını sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçileriyle paylaştı.

