Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk tiyatrosu, sineması ve müziğinin duayen isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında yaşamını yitirdi. “Yabancı Damat” dizisinde canlandırdığı “Memik Dede” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Güzelbeyoğlu’nun vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

1935 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, sanat hayatına henüz lise yıllarında adım attı. Gaziantep Lisesi’nde sahnelediği Hastalık Hastası adlı Molière oyununda başrol oynayarak tiyatroya ilgisini keşfetti. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan sanatçı, mimarlığın yanı sıra müzik ve sahne sanatlarıyla da ilgilendi.

Devlet Opera ve Balesi’nin Opera Dershanesi’nde müzik eğitimi alan Güzelbeyoğlu, İstanbul Radyosu’nda korist ve solist olarak görev yaptı. Ardından Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa adım attı. Tiyatro sahnesinde olduğu kadar müzik alanında da üretken bir isim olan sanatçı, Haldun Taner’in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban oyunlarının müziklerini besteledi.

Dostlar Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, tiyatronun ilk yıllarında sahnelenen tüm oyunların müziklerine imza attı. Çok yönlü kariyeriyle dikkat çeken sanatçı, tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema dünyasında da unutulmaz roller üstlendi.

Televizyon izleyicileri onu özellikle “İkinci Bahar” dizisinde canlandırdığı “Zülfikar Ağa” ve “Yabancı Damat”ta hayat verdiği “Memik Dede” karakterleriyle tanıdı. Güzelbeyoğlu, hem sahne hem ekran performanslarıyla Türk sanatına kalıcı izler bıraktı.