Çerçioğlu İddiası: Aydın Gençlik Festivali’nde Aleyna Tilki ve Edis Sahne Almayacak

Aydın Gençlik Festivali’nde Aleyna Tilki ve Edis’in sahne alması, AKP Aydın İl Teşkilatı’nın talebiyle iptal edildi; festival programına ATİ242 ve Buray eklendi.
Özge Tekeli
19 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hafta düzenlenen Gençlik Festivali programında değişiklik yapıldı. İlk açıklanan programda 28 Ekim’de sahne alması planlanan Aleyna Tilki ve Edis konserleri, belediye yetkililerinin aldığı kararla listeden çıkarıldı.

Oda TV’nin aktardığı bilgilere göre AKP Aydın İl Teşkilatı’nın talebi doğrultusunda bu değişiklik yapıldı. Bunun üzerine festival programına ATİ242 ve Buray eklendi. Festivalin doğrudan temin yöntemiyle organize edildiği de öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun geçtiğimiz dönemde CHP’den AKP’ye geçişinin ardından halk konserlerine ilgisizliğin dikkat çektiği biliniyor. Çeştepe Mahallesi’nde düzenlenen bir konserin boş kalması, önceki dönemde olduğu gibi yoğun katılım sağlamadı. Çerçioğlu, bu durumu Fenerbahçe–Benfica maçına bağlamıştı.

