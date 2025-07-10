Cihat Süvarioğlu “Sevdiğim Sensin” Dizisinde Tahir Karakterini Canlandıracak

Başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, sezon finaliyle birlikte TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisinden ayrılmıştı. Süvarioğlu’nun hangi projede yer alacağı merakla beklenirken, ünlü oyuncunun yeni dizisi netlik kazandı.

Ay Yapım tarafından hazırlanan “Sevdiğim Sensin” adlı projede rol alacak olan Süvarioğlu, dizide Tahir karakterine hayat verecek. Yeni dizide, Aytaç Şaşmaz’ın canlandıracağı Erkan karakterinin abisi olarak ekran karşısına çıkacak.

Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Helin Kandemir ve Hüseyin Avni Danyal da yer alıyor. Kandemir dizide Rojda, Danyal ise Esat karakterine hayat verecek. Sevdiğim Sensin dizisinin çekimleri önümüzdeki günlerde Ağrı’da başlayacak.