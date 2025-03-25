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Demet Akalın’ın annesinden korkutan haber

Ünlü sanatçı Demet Akalın, annesinin kaza geçirdiğini açıkladı. Akalın’ın annesinin sağlık durumu da merak konusu oldu.

Yayınlanma:
Ali Editör
Demet Akalın’ın annesinden korkutan haber

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla ve şarkılarıyla gündem olmaya devam ederken, annesinin kaza geçirdiğini açıklaması sonrasında sosyal medyadan peş peşe geçmiş olsun mesajları yayınlanırken, annesinin sağlık durumu da merak ediliyor.

Demet Akalın’ın Annesi Kaza Geçirdi

Demet Akalın, annesine gün boyu ulaşamadığını ve annesinin düşüp yaralandığını açıkladı. Annesinin parmaklarının incindiğini ve gözünde şişlikler olduğunu açıklayan Akalın, annesinin fotoğrafını paylaştı.

Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş. Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler” notunu düştü.

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