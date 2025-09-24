Dua Lipa Menajeri İle Yollarını Ayırdığı İddialarını Yalanladı

Son günlerde uluslararası basında, şarkıcı Dua Lipa’nın uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajeri David Levy ile yollarını ayırdığı yönünde haberler gündeme gelmişti. İngiliz Daily Mail’in ortaya attığı iddialara göre sanatçının Filistin yanlısı tutumu nedeniyle İsrail destekçisi olduğu belirtilen Levy ile işbirliğini sonlandırdığı öne sürülmüştü.

Ancak Dua Lipa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Lipa, “David Levy ya da başka bir müzik yöneticisinin, gerçekleri dile getiren bir sanatçıya karşı tavır almasını kabul etmiyorum. Fakat basının olayı ele alış biçimi, yalnızca sansasyon yaratma amacı taşıyor. Bu iddialar tamamen asılsız.” ifadelerini kullandı.

Filistin’e verdiği destekle bilinen Kosova doğumlu sanatçı paylaşımında ayrıca şu vurguyu yaptı: “Ben her zaman Filistin’in özgürlüğünden yanayım. Ancak böylesine küresel bir trajediyi manşetlere taşımak için kişisel ilişkilerimi gündeme getirmek doğru değil.”

Daily Mail, Dua Lipa’nın menajeriyle yollarını ayırdığını ve kararın Gazze’deki gelişmelerle bağlantılı olduğunu iddia etmişti. Lipa ise yaptığı açıklama ile hem iddiaları reddetti hem de haberin kasıtlı olarak kışkırtıcı bir dille servis edildiğini savundu.