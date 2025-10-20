Enes Batur’dan “Tarikat” İddialarının Ardından Dikkat Çeken Paylaşımlar

Son günlerde sosyal medyada “tarikat bağlantısı” iddialarıyla gündeme gelen YouTuber Enes Batur, yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken adımlar attı. 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını kapatan ve Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını silen Batur, uzun bir sessizliğin ardından ilk kez yeniden paylaşım yaptı.

İddialar, “CharmQuell” adlı bir sosyal medya kullanıcısının Batur hakkında yaptığı açıklamalarla başlamıştı. Kullanıcı, fenomenin bazı içeriklerinde “tarikat temaları” bulunduğunu öne sürmüş ve bunun tesadüf olmadığını iddia etmişti. Ayrıca Batur’un bulunduğu mekânlardaki objelerle “sembolik bağlar kurduğunu” dile getiren bu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturdu.

Tartışmaların büyümesi üzerine Batur’un yakın arkadaşı Berkcan Güven de sosyal medyada bir açıklama yaptı. Güven, “Bir insanın özel hayatını bu kadar kolay paylaşmak doğru değil. Üstelik bunu kişinin yaşadığı travma üzerinden yapmak daha da yanlış.” ifadelerini kullanarak Enes Batur’a ulaşamadığını belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Enes Batur, Instagram hesabında arka arkaya hayvan fotoğrafları ve çizgi film sahneleri paylaştı. Herhangi bir açıklama yapmayan fenomenin bu paylaşımları, takipçileri arasında merak uyandırdı.

Enes Batur cephesinden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.