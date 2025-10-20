Pazartesi, Ekim 20, 2025

Son Dakika

Enes Batur’dan “Tarikat” İddialarının Ardından Dikkat Çeken Paylaşımlar 14 dakika ago
Murat Tomruk’un İfadesi Koç Holding Hisselerini Etkiledi 38 dakika ago
Kadınlar Zorunlu Askere Gidecek mi? 1 saat ago
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın Toplanıyor 1 saat ago
“Ülker Abla” Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu 1 saat ago
Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Yakın Arkadaşı Son Durumu Paylaştı 2 saat ago
Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Güncellendi: Gözler Dört Büyüklerde 2 saat ago
Beşiktaş Taraftarına Konyaspor Deplasmanı İçin Bilet Satışı Başladı 3 saat ago
Avrupa’da Kış Saati Uygulaması Başlıyor 3 saat ago
Nihat Kahveci’den Szymanski İçin Devre Arası Ayrılık Sinyali 4 saat ago

Enes Batur’dan “Tarikat” İddialarının Ardından Dikkat Çeken Paylaşımlar

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, hakkında ortaya atılan “tarikat” iddialarının ardından sessizliğini ilginç paylaşımlarla bozdu.
Özge Tekeli
14 dakika önce
0 0
Enes Batur’dan “Tarikat” İddialarının Ardından Dikkat Çeken Paylaşımlar

Son günlerde sosyal medyada “tarikat bağlantısı” iddialarıyla gündeme gelen YouTuber Enes Batur, yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken adımlar attı. 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını kapatan ve Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını silen Batur, uzun bir sessizliğin ardından ilk kez yeniden paylaşım yaptı.

İddialar, “CharmQuell” adlı bir sosyal medya kullanıcısının Batur hakkında yaptığı açıklamalarla başlamıştı. Kullanıcı, fenomenin bazı içeriklerinde “tarikat temaları” bulunduğunu öne sürmüş ve bunun tesadüf olmadığını iddia etmişti. Ayrıca Batur’un bulunduğu mekânlardaki objelerle “sembolik bağlar kurduğunu” dile getiren bu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturdu.

Tartışmaların büyümesi üzerine Batur’un yakın arkadaşı Berkcan Güven de sosyal medyada bir açıklama yaptı. Güven, “Bir insanın özel hayatını bu kadar kolay paylaşmak doğru değil. Üstelik bunu kişinin yaşadığı travma üzerinden yapmak daha da yanlış.” ifadelerini kullanarak Enes Batur’a ulaşamadığını belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Enes Batur, Instagram hesabında arka arkaya hayvan fotoğrafları ve çizgi film sahneleri paylaştı. Herhangi bir açıklama yapmayan fenomenin bu paylaşımları, takipçileri arasında merak uyandırdı.

Enes Batur cephesinden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX