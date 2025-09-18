Esra Ronabar ve Barış Falay Aynı Gün Ekranda Karşı Karşıya

Star TV’nin yeni dizisi “Sahipsizler” ile seyirci karşısına çıkan başarılı oyuncu Esra Ronabar, bu sezon farklı bir heyecan yaşıyor. Oyuncu, dizide canlandırdığı Firuze karakteriyle dikkat çekerken, aynı akşam eşi Barış Falay da ATV ekranlarında “Kuruluş Orhan” dizisine Şahinşah Bey rolüyle dahil oldu. Böylece ünlü çift, televizyon ekranında ilk kez rakip konuma geldi.

Ronabar, Nişantaşı City’s’te görüntülendiğinde yeni sezon ve dizi projeleri hakkında soruları yanıtladı. Yıllar boyunca eşiyle aynı yapımda yer almadıklarını belirten oyuncu, daha önce yalnızca İzmir Şehir Tiyatrosu’nda kısa bir sahnede birlikte çalıştıklarını hatırlattı. Ronabar, “O dönem mesleğin başındaydım, birlikte oynamanın zor olacağını düşünmüştüm. Fakat artık farklı bakıyoruz. Birlikte sahneye çıkmak istediğimiz bir tiyatro oyunu vardı, fakat yeni projelerimiz başlayınca planımız ertelendi.” dedi.

Set temposuna rağmen sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürdüğünü de dile getiren Ronabar, uzun süredir kendi hazırladığı yemeklerle sete gittiğini paylaştı. Oyuncu, “2017’den bu yana glutensiz ve süt ürünlerinden uzak besleniyorum. Zeytinyağlılarımı ve pilavımı evde hazırlıyorum. Eşitlikçi bir aile olduğumuz için herkes kendi sefer tasını yapıyor. Barış da artık sete yemek çantasıyla gidecek.” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alan “Sahipsizler” ve “Kuruluş Orhan”, çarşamba akşamları ekranda reyting mücadelesi verecek.