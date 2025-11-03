Fatih Terim’in Kızı Buse Terim, Sosyetenin Önemli İsmiyle Birlikte

Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, yeni bir ilişkiye başladı. 2024 yılında 10 yıllık evliliğini sonlandıran Terim, yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra yeni bir aşka adım attı.

Buse Terim’in yeni partneri, iş ve sosyete dünyasında tanınan isimlerden biri olan Cenk Eyüboğlu. Türkiye’nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Eyüboğlu, 2019 yılında Dinçkök Ailesi’nin bir ferdi olan Alize Dinçkök ile 12 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. O tarihten bu yana özel hayatını medyadan uzak tutan Eyüboğlu, Buse Terim ile kısa süre önce flört etmeye başladı.

Çiftin tanışma detayları net olarak bilinmese de, yakın çevreler her iki tarafın da ilişkiyi ciddi şekilde sürdürdüğünü belirtiyor. Buse Terim, sosyal medya paylaşımlarıyla hayatına yeniden yön verdiğini ifade etmiş, yeni ilişkisinin hayatına pozitif bir katkı sağladığını dile getirmişti.