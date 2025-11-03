Pazartesi, Kasım 3, 2025

Son Dakika

Kış Aylarında Elektrik Faturalarını Düşürmenin Yolları 31 dakika ago
Benfica’da Kerem Aktürkoğlu Satışı Sonrası Pişmanlık 2 saat ago
Sosyal Medya Fenomeni Recep Burhan Ataman Silahlı Saldırıya Uğradı 2 saat ago
Fatih Terim’in Kızı Buse Terim, Sosyetenin Önemli İsmiyle Birlikte 3 saat ago
Altın Piyasasında Toparlanma: Gram Altın 5.425 TL 3 saat ago
Afyonkarahisar’da 17 Bin Öğrenciye Güvenlik Eğitimi Verildi 3 saat ago
3 Kasım Pazartesi Döviz Piyasası: Dolar Yükselişte 4 saat ago
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkındaki 3. Duruşma Tamamlandı 4 saat ago
Leyla ile Mecnun’un Çekildiği Ev 125 Milyon TL’ye Satışa Çıktı 5 saat ago
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu 5 saat ago

Fatih Terim’in Kızı Buse Terim, Sosyetenin Önemli İsmiyle Birlikte

Buse Terim, 2024 yılında sona eren evliliğinin ardından iş ve sosyete dünyasından Cenk Eyüboğlu ile yeni bir ilişkiye başladı.
Özge Tekeli
3 saat önce
0 0
Fatih Terim’in Kızı Buse Terim, Sosyetenin Önemli İsmiyle Birlikte

Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, yeni bir ilişkiye başladı. 2024 yılında 10 yıllık evliliğini sonlandıran Terim, yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra yeni bir aşka adım attı.

Buse Terim’in yeni partneri, iş ve sosyete dünyasında tanınan isimlerden biri olan Cenk Eyüboğlu. Türkiye’nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Eyüboğlu, 2019 yılında Dinçkök Ailesi’nin bir ferdi olan Alize Dinçkök ile 12 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. O tarihten bu yana özel hayatını medyadan uzak tutan Eyüboğlu, Buse Terim ile kısa süre önce flört etmeye başladı.

Çiftin tanışma detayları net olarak bilinmese de, yakın çevreler her iki tarafın da ilişkiyi ciddi şekilde sürdürdüğünü belirtiyor. Buse Terim, sosyal medya paylaşımlarıyla hayatına yeniden yön verdiğini ifade etmiş, yeni ilişkisinin hayatına pozitif bir katkı sağladığını dile getirmişti.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX