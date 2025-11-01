Pazar, Kasım 2, 2025

Fatih Ürek’in Yoğun Bakımdaki Durumu Hakkında Demet Akalın’dan Açıklama

Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek’in son durumu, yakın arkadaşı Demet Akalın’ın açıklamalarıyla gündemde.
Özge Tekeli
7 saat önce
0 0
Fatih Ürek'in Yoğun Bakımdaki Durumu Hakkında Demet Akalın'dan Açıklama

Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçiren ve yoğun bakıma alınan Fatih Ürek’in sağlık durumu gündemdeki yerini koruyor. Ünlü sanatçının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği, durumunun kritik seyrettiği hastane yetkilileri tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Değerli sanatçımızın tedavisi hekimlerimizin yakın takibinde sürdürülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hastanede geçirdiği ziyaretin ardından Fatih Ürek hakkında açıklamalarda bulundu. Akalın, “İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Fatih Allah’a emanet. Geçtiğimiz günlerde yanındaydım ve yaklaşık iki saat onunla birlikteydim. Yaşadığı süreç kolay değil, ancak bu durumu atlatan insanlar da var.” dedi.

59 yaşındaki Fatih Ürek’in sağlık durumu hem hayranları hem de yakın çevresi tarafından yakından takip ediliyor.

