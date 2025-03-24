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Ferdi Kadıoğlu’ndan evlenme teklifi! Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij kim?

Yayınlanma:
Ali Editör
Ferdi Kadıoğlu’ndan evlenme teklifi! Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij kim?

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlilik teklif etti. Milli futbolcu evlilik teklifi ettiği anlara ilişkin kareleri de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da forma giyen Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, bir süredir devam eden ilişkisini resmiyete döküyor.

Sevgilisi Sera Vrij’e evlilik teklifi eden Kadıoğlu’nun, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da büyük ilgi gördü.

Ferdi Kadıoğlu Evleniyor

Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij ile dünya evine girme kararı aldı. 25 yaşındaki deneyimli futbolcu sevgilisine evlilik teklifi ederken, bu yaz düğün yapılması planlıyor.

İşte Kadıoğlu’nun paylaştığı kareler:

Ferdi Kadıoğlu paylaşımlarına “Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima” notunu düştü.

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