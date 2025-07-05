Fictional K-Pop Grupları, ABD Listelerinde BTS ve Blackpink’i Geride Bıraktı

Netflix’in en çok izlenen yapımları arasına giren KPop Demon Hunters filmi, sadece izlenme rakamlarıyla değil, müzik listelerinde yarattığı etkiyle de gündem oldu. Animasyon filmde yer alan fictional K-Pop gruplarının şarkıları, ABD Spotify listelerinde gerçek K-pop devlerini geride bıraktı.

Filmde yer alan erkek grubu Saja Boys’un seslendirdiği Your Idol isimli şarkı, ABD Spotify’da zirveye çıkarak BTS’in bugüne kadar elde ettiği rekoru geçti. Filmdeki kız grubu Huntr/x’in seslendirdiği Golden ise listeye ikinci sıradan girerek, bu alanda Blackpink’i geride bırakan en yüksek sıralamalı kadın K-pop grubu şarkısı oldu.

Sony Pictures Animation imzası taşıyan KPop Demon Hunters, yayınlandığı ilk iki haftada 33 milyondan fazla izlenme elde ederek Netflix’te global ölçekte zirveye yerleşti. Filmin müzikleri ise ABD Billboard 200 listesine ilk 10’dan giriş yaptı ve bu yılın en yüksek çıkış yapan soundtrack albümü olmayı başardı.

Huntr/x’in Golden parçasının, Republic Records etiketiyle resmi single olarak yayımlanacağı, ayrıca Netflix tarafından farklı ödül platformlarına başvuru için hazırlandığı belirtildi.

KPop Demon Hunters, insanlığı karanlık güçlerden koruyan demon avcısı kız grubu Huntr/x ile onların ezeli rakipleri olan, hayranlarının ruhlarını çalmaya çalışan demon erkek grubu Saja Boys’un hikayesini konu alıyor. Huntr/x üyeleri Rumi, Mira ve Zoey, konserleri sırasında müziklerini bir kalkan gibi kullanarak dünyayı kötülüklerden korurken; Jinu, Abby, Romance, Baby ve Mystery’den oluşan Saja Boys, şeytan kral Gwi-ma’nın emriyle insan ruhlarını ele geçirmek için mücadele ediyor.

Filmin başarısında, Blackpink için de hit parçalar üreten Teddy Park ve BTS projelerinde yer alan Lindgren gibi dünyaca ünlü yapımcıların yer almasının etkili olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, global K-pop gündeminde BTS’in askerlik dönüşü sonrası ABD’de yeni albüm çalışmaları için hazırlık yaptığı ve 2026’da dünya turnesine çıkacağı duyurulurken, Blackpink’in de 5 Temmuz’da başlayacak ilk stadyum turnesinde yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturacağı açıklandı.