Giray Altınok, “The Traitors Türkiye”nin Sunuculuğunu Yapacak

Prime Video’nun merakla beklenen yeni sezon tanıtımı kapsamında, dünyaca ünlü yarışma formatı “The Traitors”ın Türkiye uyarlaması da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Shine Medya yapımcılığında ve Adil Şentekin’in yapımcılığını üstlendiği “The Traitors Türkiye”nin sunuculuğunu Giray Altınok üstlenecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre 2026 yılının ilk aylarında yayınlanması planlanan yarışmada 20 ünlü isim, strateji ve rekabet dolu bir mücadeleye katılacak.

İlk kez Hollanda’da hayata geçirilen ve kısa sürede dünya genelinde farklı ülkelerde uyarlamaları yayınlanan “De Verraders” formatından esinlenen yapım, izleyicilere hem heyecanlı hem de sürprizlerle dolu bir deneyim sunacak.