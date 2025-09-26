Cuma, Eylül 26, 2025

Hayko Cepkin’in Konserleri İptal Edildi

Hayko Cepkin, Anadolu turnesindeki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında planlanan Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin iptal edildiğini açıkladı. Cepkin, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, ilgili valiliklerin etkinlik izinlerini vermemesi nedeniyle konserlerin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Sanatçı paylaşımında, bilet satış sürecinde henüz aktif bir işlem yapılmadığı için maddi kaybın söz konusu olmadığını ifade etti. Cepkin ayrıca, konserlerin iptaliyle oluşan hayran kırıklığının nasıl telafi edileceğine dair belirsizlik yaşandığını dile getirdi.

Turnenin geri kalan şehirlerdeki konserleriyle ilgili olarak ise herhangi bir olumsuz bilginin paylaşılmadığı öğrenildi.

