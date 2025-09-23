İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan Evlendi

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, uzun süredir birlikte olduğu Natali Beatris Yarcan ile Bodrum’da nikâh masasına oturdu. Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan çift, sade bir törenle birlikteliklerini resmileştirdi.

Düğün sonrası duygularını sosyal medya üzerinden paylaşan Çelikkol, eşi Natali Yarcan’a olan sevgisini Özdemir Asaf’ın “Öylesine Güzel Seviyorum ki Seni” adlı şiiriyle dile getirdi.

Ekranların sevilen isimlerinden olan oyuncunun bu özel paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Çelikkol ve Yarcan’ın Bodrum’daki nikâh törenine aileleri ve yakın dostları katıldı.