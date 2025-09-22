İntihar Ettiği İddia Edilen Ufuk Özkan Hastaneye Kaldırılma Nedenini Açıkladı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yoğun bakımdan çıkmasının ardından hastaneye kaldırılma nedenine dair açıklamalarda bulundu. Özkan, sosyal medyada çıkan intihar iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Günaydın gazetesi muhabiri Tuba Kalçık’a konuşan Özkan, 17 yaşındaki oğluna asla böyle bir durum yaşatmayacağını vurgulayarak, “Sosyal medyada çıkan haberler doğru değil. İki oyunumla ilgilenirken bu spekülasyonlarla uğraşmak zorunda kaldım. Hatta ana haber bültenlerine kadar yansıdı” dedi.

Hastaneye kaldırılmasının sebebini açıklayan Özkan, karaciğer sağlığıyla ilgili rutin kontroller sırasında ilaç kullanımında yaşanan bir aksaklığın bu duruma yol açtığını belirtti.

Özkan, “Dört farklı ağır ilacı düzenli olarak kullanmam gerekiyor. Ancak çekim sırasında ilaçları almayı unuttum ve ertesi gün yanlış zamanlamayla aldım. Bu durum ilaç zehirlenmesine yol açtı. Hastanede midem yıkandı ve bir gün yoğun bakımda kaldım.” ifadelerini kullandı.

Karaciğer nakli ile ilgili güncel durumunu da paylaşan Özkan, doktorunun mevcut değerlerin iyi olduğunu söylediğini ve nakil ihtiyacının şu anda bulunmadığını belirtti. Özkan, “Şu an için karaciğer nakline gerek yok. Durumum iyi ve tedavim devam ediyor.” dedi.