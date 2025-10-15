İrem Helvacıoğlu Anne Oldu

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Ünlü oyuncunun doğum yaptığı haberini ise yakın arkadaşı ve sosyal medya fenomeni Sebile Ölmez duyurdu.

“Sen Anlat Karadeniz”, “Karadut”, “Yürek Çıkmazı” ve “Seni Çok Bekledim” gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Helvacıoğlu, 2024 yılında Ural Kaspar ile evlendi. Geçtiğimiz haftalarda bebeğinin cinsiyetini duyuran başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, bugün kızını kucağına aldı.

Doğum haberinin ardından sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören Helvacıoğlu için tebrik mesajları peş peşe geldi. Müjdeli haberi paylaşan Sebile Ölmez, hastane odasından yaptığı paylaşıma “Kızımız geldi, anne-kız çok sağlıklı.” notunu ekledi.

İlk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar, kızlarının adını henüz açıklamadı.