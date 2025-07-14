Justin Timberlake 30 Temmuz’da İstanbul’da Sahne Alacak

Dünyaca ünlü pop ve R&B sanatçısı Justin Timberlake, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul’da sahne alacak. Türk hayranlarının heyecanla beklediği konser için geri sayım başladı.

“Justin Timberlake 2025” dünya turnesi kapsamında gerçekleştirilecek konser, 30 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda düzenlenecek. Timberlake, son olarak 2020 yılında İstanbul’da sahne almıştı.

Konser biletleri, 8 Mayıs itibarıyla Biletinial üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca Biletix ve Passo gibi online bilet platformları üzerinden de bilet alımı yapılabiliyor. Bilet fiyatları, kategoriye göre farklılık gösteriyor.

Tribün biletleri için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

Kategori: 10.500 TL

Kategori: 12.000 TL

VIP Tribün: 15.000 TL

Ayakta biletleri ise kontenjan ve avantaj dönemine göre farklılaşıyor:

Standart ayakta: 3.500 TL

Avantajlı dönem ayakta: 4.600 TL

Silver ayakta (avantajlı): 7.500 TL

Golden ayakta (avantajlı): 9.250 TL

Diamond Circle: 22.000 TL

Genel satış döneminde ayakta biletler 6.000 TL’den başlarken, Silver ayakta biletleri 9.000 TL, Golden ayakta biletleri ise 11.000 TL olarak belirlendi. VIP Platform Ayakta bileti ise 18.000 TL’den satışa çıktı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katılması beklenen konserde Timberlake, en sevilen şarkılarıyla İstanbullu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.