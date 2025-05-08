Justin Timberlake İstanbul Konseri İçin Bilet Fiyatları Açıklandı

Pop müziğin efsane isimlerinden Justin Timberlake, bu yaz Türkiye’de sahne alacak. 30 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleşecek konser, ünlü sanatçıyı Türk hayranlarıyla buluşturacak. Konserin biletleri, 8 Mayıs itibarıyla satışa sunuldu.

Justin Timberlake, solo kariyerinde ve NSYNC döneminde birçok unutulmaz şarkıya imza atmış ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. “Cry Me a River”, “Rock Your Body” ve “Mirrors” gibi hit şarkılarıyla dünya çapında büyük bir ün kazanan Timberlake, 2025 yazında İstanbul’da konser verecek.

Bilet Fiyatları Belli Oldu

Justin Timberlake’in İstanbul konseri için bilet fiyatları ise büyük bir merak konusuydu. Bugün itibarıyla satışa sunulan biletler, farklı kategorilerde ve fiyat aralıklarında bulunuyor. Konserin bilet fiyatları şu şekilde sıralandı:

Tribün Biletleri

2. kategori tribün: 10.500 TL

kategori tribün: 12.000 TL

Tribün VİP: 15.000 TL

Ayakta Biletler: