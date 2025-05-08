Justin Timberlake İstanbul Konseri İçin Bilet Fiyatları Açıklandı

Pop müziğin efsane isimlerinden Justin Timberlake, bu yaz Türkiye’de sahne alacak. 30 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleşecek konser, ünlü sanatçıyı Türk hayranlarıyla buluşturacak. Konserin biletleri, 8 Mayıs itibarıyla satışa sunuldu.
Justin Timberlake, solo kariyerinde ve NSYNC döneminde birçok unutulmaz şarkıya imza atmış ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. “Cry Me a River”, “Rock Your Body” ve “Mirrors” gibi hit şarkılarıyla dünya çapında büyük bir ün kazanan Timberlake, 2025 yazında İstanbul’da konser verecek.
Bilet Fiyatları Belli Oldu
Justin Timberlake’in İstanbul konseri için bilet fiyatları ise büyük bir merak konusuydu. Bugün itibarıyla satışa sunulan biletler, farklı kategorilerde ve fiyat aralıklarında bulunuyor. Konserin bilet fiyatları şu şekilde sıralandı:
Tribün Biletleri
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2. kategori tribün: 10.500 TL
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kategori tribün: 12.000 TL
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Tribün VİP: 15.000 TL
Ayakta Biletler:
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Ayakta biletler (3900 kontenjan): 3.500 TL
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Avantajlı Dönem – Golden Ayakta (1000 kontenjan): 7.750 TL
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Avantajlı Dönem – Silver Ayakta (1000 kontenjan): 6.000 TL
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Tribün önü – VIP Platform Ayakta (1773 kontenjan, 650 kontenjan): 18.000 TL
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Avantajlı Dönem – Ayakta (3500 kontenjan): 4.600 TL
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Avantajlı Dönem – Golden Ayakta (1000 kontenjan): 9.250 TL
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Avantajlı Dönem – Silver Ayakta (2000 kontenjan): 7.500 TL
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Diamond Circle (1500 kontenjan): 22.000 TL
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Genel satış – Ayakta (10000 kontenjan): 6.000 TL
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Genel satış – Golden Ayakta (2400 kontenjan): 11.000 TL
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Genel satış – Silver Ayakta (5000 kontenjan): 9.000 TL