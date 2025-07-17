Kadroya Alınmayan Tuğba Şenoğlu’ndan Sosyal Medya Paylaşımı

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için belirlenen geniş kadrosunda smaçör Tuğba Şenoğlu yer almadı. 27 yaşındaki milli voleybolcunun, kadroya dahil edilmemesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Tayland’da 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyona öncesinde kadroyu kamuoyuna duyurdu. Türk Hava Yolları forması giyen Şenoğlu, geçtiğimiz sezonun son haftalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle dizinden operasyon geçirmiş ve sezonu erken tamamlamıştı. Sakatlığı sebebiyle yaz dönemi için açıklanan Milletler Ligi kadrosunda da bulunmayan Şenoğlu’nun, Dünya Şampiyonası kadrosuna alınmaması sosyal medyada gündem oldu.

Milli sporcu, gece saatlerinde kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatımda aldığım en iyi karar sessiz kalmak oldu. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Benim bozmadığım bir şeyi tamir etmiyorum. Kimsenin benim değerimi görmesi için savaşmıyorum. Ne yaparsan yap bu sana kalmış. Bana gelince, ben özgürce ve huzurla ilerliyorum.” ifadelerini kullandı.