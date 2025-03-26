Kıvanç Tatlıtuğ’dan gündeme dair ilk paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz hafta gözaltına alınması ve tutuklanması sonrasında oyunculardan ve şarkıcılardan paylaşımlar gelmeye devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ da polis ve protestocu arasındaki barışçıl kareyi yansıtan videoyu paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan Paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ polis ile vatandaşın kalp yaptığı anları paylaşırken, ‘İşte Bu’ notunu düştü. Tatlıtuğ’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.