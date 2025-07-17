Mabel Matiz Covid-19’a Yakalandı: Harbiye Konserleri Ertelendi

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mabel Matiz, Covid-19’a yakalandığı için bu hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirmeyi planladığı konserlerini ileri bir tarihe aldı.

Sanatçının ekibinden yapılan açıklamada, Matiz’in koronavirüs kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavisinin devam ettiği belirtildi. Sağlık durumu nedeniyle doktorlarının ve çalışma arkadaşlarının tavsiyesiyle konser programının ertelendiği ifade edildi.

17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen konserlerin iptal edilmediği, yalnızca sanatçının tam olarak iyileşmesinin ardından yeni tarihlerle birlikte duyurulacağı kaydedildi. Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayranlarına seslenerek sahneye çıkıp unutulmaz bir performans sergileyebilecek durumda olmadığını ve bu durumdan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Konserlerin ne zaman yapılacağına dair detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.