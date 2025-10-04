Manifest’in “Arıyo” Şarkısı Grammy’de Yarışacak

Popüler müzik grubu Manifest, uluslararası müzik sahnesinde önemli bir başarı elde etti. Grubun sevilen parçalarından “Arıyo”, 68. Grammy Ödülleri kapsamında Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye alındı.

Grup, bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, şarkının Grammy adaylığı sürecine kabul edildiğini takipçileriyle paylaştı. Duyuruda, başarıdan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Manifest, sadece müzik alanındaki yükselişiyle değil, aynı zamanda devam eden hukuki süreçleriyle de gündemde. Grup üyeleri hakkında “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” iddialarıyla soruşturma başlatılmış, üyeler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu kapsamda yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanıyor.