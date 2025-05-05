Meltem Miraloğlu ABD’de Saldırıya Uğradı: Kaburgaları Kırıldı, Hastaneye Kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamını sürdüren oyuncu Meltem Miraloğlu, uğradığı şiddetli saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre genç bir hayranının fiziksel saldırısına maruz kalan Miraloğlu’nun kaburgalarının kırıldığı ve akciğerinde ciddi hasar oluştuğu bildirildi.

Bir dönem “Hayat Devam Ediyor” dizisiyle büyük çıkış yakalayan Meltem Miraloğlu, Amerika’da geçirdiği zorlu yılların ardından yeniden evlilik hazırlığı yapıyordu. Eski eşinin ölümünün ardından New Jersey’e taşınan oyuncunun, burada 78 yaşındaki Amerikalı bir iş insanı ile evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.

Ancak düğün hazırlıkları sürerken, Miraloğlu’na saplantılı hale gelen genç bir erkek tarafından saldırıya uğradı. Şiddetli darp nedeniyle kaburgalarının kırıldığı belirtilen oyuncunun, kırık kemiklerin akciğerine saplanması sonucu “akciğer sönmesi” (pnömotoraks) geçirdiği kaydedildi. Yaşanan sağlık problemi sonrası acil olarak ameliyata alınan Miraloğlu’nun, hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, saldırganın kimliği ve olayla ilgili başlatılan soruşturma hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.