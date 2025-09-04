Moda Dünyasının Efsanesi Giorgio Armani 91 Yaşında Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Armani Grubu tarafından yapılan açıklamada, modacının ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiği bildirildi.

Armani Grubu, yaptığı yazılı duyuruda, “Bu şirketi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten Giorgio Armani’nin kaybının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun mirasını saygı, sorumluluk ve sevgiyle koruyarak devam ettireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

1975 yılında kendi adını taşıyan moda evini kuran Armani, haute couture koleksiyonlarından hazır giyim ürünlerine, ayakkabıdan gözlüğe, parfümden saat ve aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede tasarımlarıyla moda dünyasında devrim niteliğinde adımlar atmıştı. Şirketi yıllık yaklaşık 2,3 milyar euro ciroya ulaşarak lüks moda endüstrisinin en önemli markalarından biri haline gelmişti.

Moda dünyasında sade ve şık çizgileriyle bilinen Giorgio Armani’nin vefatı hem moda sektöründe hem de sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Armani’nin ardından markanın yönetiminin aynı anlayışla devam edeceği açıklandı.