Montella, Adana’da Vergi Rekortmeni Oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 yılı vergi rekortmenleri listesinde Adana’da birinci sırada yer aldı. Adana Defterdarlığı tarafından açıklanan rapora göre Montella, maaşı ve huzur haklarından toplam 60 milyon 814 bin 988 TL 12 kuruş vergi ödedi.

İtalyan teknik adam, kariyerinde daha önce Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’u çalıştırmıştı. Montella yönetimindeki A Milli Takım, son olarak Bulgaristan ile oynanan maçta 6-1’lik galibiyet elde etmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan vergi rekortmenleri listesi, Türkiye genelinde çeşitli illerden en yüksek vergi ödeyen isimleri içeriyor. Adana özelinde ise Montella, listede ilk sırada yer alarak dikkat çekti.