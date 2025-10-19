Pazar, Ekim 19, 2025

MrBeast, Kripto Para ve Dijital Bankacılık Sektörüne Giriyor

YouTube içerik üreticisi MrBeast, “MrBeast Financial” ile kripto para, dijital bankacılık ve yatırım hizmetlerini tek bir platformda sunmak için hazırlık yapıyor.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0


YouTube içerik üreticisi James “Jimmy” Donaldson, bilinen adıyla MrBeast, finans ve teknoloji alanında yeni bir girişim başlattı. Beast Holdings, LLC tarafından kurulan “MrBeast Financial”, çevrim içi bankacılık, merkeziyetsiz kripto borsa işlemleri ve yatırım bankacılığı hizmetleri sunmayı planlıyor.

Girişim için ABD Patent Ofisi’ne başvuru yapıldı ve platformun hizmet alanları resmi olarak tanımlandı. MrBeast Financial, mobil telefon hizmetleri sunan mevcut girişimin ardından hayata geçiriliyor.

Platform, kullanıcılarına dijital para alışverişi, yatırım işlemleri ve finansal hizmetler sunacak şekilde tasarlanıyor. Girişimin sektöre etkisi ve kullanım kapsamı, önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelerle takip edilecek.

