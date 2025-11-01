Murat Dalkılıç, 12 Kez Burun Ameliyatı Olma Süreciyle İlgili Konuştu

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir gündemde olan burun ameliyatları sonrası ilk kez Melek Mosso konserinde görüntülendi. Burnu sarılı olarak kameralar karşısına çıkan Dalkılıç, geçirdiği zorlu süreç ve sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dalkılıç, çocuk yaşta başladığı burun ameliyatlarının hayatını önemli ölçüde etkilediğini belirterek, “7 yaşından 25 yaşına kadar toplam yedi kez ameliyat oldum. Uzun bir süre operasyonlardan uzak kaldım, ancak sorun yeniden ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı. Şarkıcının belirttiğine göre son ameliyat sürecinde enfeksiyon gelişti ve bu durum birden fazla ameliyatı gerektirdi.

Sahne performansında nefes almanın önemine dikkat çeken Dalkılıç, ameliyatın ardından yaşadığı deneyimi, “Şarkı söylerken doğru nefes almak çok kritik. Burnumdan yeterince nefes alamadığımda performansımı etkiliyordu. Bu nedenle kapalı yöntemle uzun süreli bir operasyon geçirdim. Süreç boyunca doktorlar, düzeltme şansımızın olduğunu söyledi” şeklinde aktardı.

Murat Dalkılıç, psikolojik olarak da sürecin zorlu geçtiğini belirterek, “Hayatımda şimdiye kadar deneyimlemediğim bir süreçten geçiyorum. Bu dönemi bir fırsat olarak görmeyi öğrendim.” dedi. Şarkıcı, ocak ayında bir kez daha operasyon geçirmeyi planladığını ve bundan sonraki süreci hatıralarda bırakmayı hedeflediğini açıkladı.

Özel hayatına dair de açıklamalarda bulunan Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya ile ilişkisi hakkında, “İlişkimiz iyi gidiyor. Birlikte keyifli ve uyumlu bir süreç yaşıyoruz. Özgü ile iyi bir takım arkadaşı olduk.” ifadelerini kullandı.