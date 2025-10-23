Perşembe, Ekim 23, 2025

Türk sinemasının sevilen oyuncusu Neşe Aksoy, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.
Özge Tekeli
13 dakika önce
Neşe Aksoy, 62 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Neşe Aksoy, akciğer kanseri nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı oyuncu Neşe Aksoy, geçtiğimiz ay hastalığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

1980 sonrası dönemin öne çıkan oyuncularından biri olan Neşe Aksoy, kariyeri boyunca birçok filmde rol aldı. Başrollerini Tarık Akan ve Fikret Hakan ile paylaştığı 1982 yapımı “Arkadaşım” filmi, Aksoy’un öne çıkan çalışmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Sağlık durumunu kendi sosyal medya hesabından açıklayan Neşe Aksoy, on ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi sürecinde bazı zorluklar yaşadığını belirtmişti. Ameliyat olduğu akciğerinde ve beyninde yeni kitlelerin tespit edildiğini ifade eden oyuncu, süreci kamuoyuna duyurma gereği hissettiğini dile getirmişti.

Aynı zamanda şarkıcı ve ressam olarak da tanınan Neşe Aksoy, FİLM-SAN’da şeref üyesi olarak başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

