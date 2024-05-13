HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Magazin »

Nisan Ayında En Çok Dinlenenler Listesi Açıklandı

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, Nisan ayında en popüler şarkıcıları ve albümleri açıkladı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, nisan ayının en çok dinlenenlerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muud, nisan ayının en çok dinlenen isimlerini ve albüm listelerini duyurdu.

Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Zeynep Bastık, parçası “Lan” ile bu ay en çok dinlenen yerli single listesinde zirvede yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçısı ise Semicenk oldu.

İLGİLİ HABER Buena Vista All Stars 21 Haziran’da Konser Verecek
Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, Nisan ayında en popüler şarkıcıları ve albümleri açıkladı.

Nisanda en çok dinlenen albüm, pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç’ın şarkılarının yer aldığı “Serdar Ortaç Şarkıları Vol. 1” isimli albümü oldu.

Ayın en iyi çıkış yapanları

Muud’da nisan ayının en iyi çıkış yapanları listesinde Sefo, “İmparator” adlı şarkısıyla zirvenin sahibi oldu. Sefo’nun ardından Allame’nin “Ölüm” isimli albümü ve hayatını kaybeden rapçi Beta Berk Bayındır’ın birçok ünlü isimle düet yaptığı “Anka” isimli albümü ayın en iyi çıkış yapanları listesinde yer aldı. Normani ise en iyi çıkış yapan yabancı sanatçı oldu.

Muud’da nisan ayının en çok dinlenen yabancı albüm ve sanatçı listelerinde zirvenin sahibi Taylor Swift oldu. 14 Grammy ödüllü sanatçının “The Tortured Poets Department: The Anthology” albümü en çok dinlenen yabancı albüm listesine birinci sıradan girdi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Muud

İlgili Haberler

Ozan Güven Ve Eski Sevgilisinin Karşılıklı Yargılandıkları Dava Sürüyor

Vural Çelik Influenza’ya Yakalandı

Volkan Konak Suçlamalara Yanıt Verdi

Christian Oliver ve İki Kızı Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti

Tom Wilkinson Hayatını Kaybetti

Dünyaca Ünlü Sanatçılar Türkiye’de Konser Verdi

Birçok Kedinin Ölümünden Sorumlu Tutulan Fatih Mehmet Öztürk Hakkında Hapis Kararı

Kırklareli’nde Hortum Oluştu

Kırklareli’nde Şiddetli Sağanak Yaşandı

Motokurye Ata Emre Akman Bursa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beylikdüzü’nde 5 Motosiklet Çalan Kişi Tutuklandı

Tekirdağ’da Modifiye Araçlar Sergilendi