Oyuncu Beste Kökdemir Nikâh Sonrası Bebek Müjdesi Verdi

Başarılı oyuncu Beste Kökdemir, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikâh töreni, sanat ve iş dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Kökdemir, düğün sonrası yaptığı paylaşımla bebek beklediğini de açıkladı.

“Tatlı Küçük Yalancılar”, “Not Defteri” ve “Çıplak Gerçek'”gibi projelerde rol alan Beste Kökdemir, özel hayatıyla da gündeme geldi. Mayıs ayında evlilik teklifi alan oyuncu, geçtiğimiz günlerde yapılan törenle Fazlı Erdinç Çatak ile evlendi.

Düğün sonrası Instagram hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşan Kökdemir, hamile olduğunu duyurdu. Bu sürpriz paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin gönderisine çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.