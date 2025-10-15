Oyuncu Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile Evlilik Hazırlığında

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Ali Çakıcı’dan evlilik teklifi aldı. Başarılı oyuncu, aldığı teklifi sosyal medya hesabından paylaştığı romantik karelerle sevenlerine duyurdu.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Çelik, “Diriliş Ertuğrul”, “Yeşil Deniz”, “Poyraz Karayel” ve “Romantik Komedi” gibi yapımlarda rol aldı. 2021 yılında katıldığı “Survivor” yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Öykü Çelik, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Öykü Çelik, iki yıldır beraber olduğu Ali Çakıcı ile mutlu ilişkisini 2023 yılında sosyal medyada duyurmuştu. Çakıcı’nın sürpriz evlilik teklifine “evet” yanıtı veren oyuncu, bu özel anı “Next chapter (Sonraki bölüm)” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, oyuncunun sevenlerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi, sosyal medya üzerinden çiftin mutluluğunu kutladı.