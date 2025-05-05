Ozan Akbaba, Ailesiyle Birlikte Mardin’e Taşınıyor

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, başrolünde yer aldığı ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir dizisinin çekimleri nedeniyle aldığı önemli kararla gündeme geldi. Dizide Cihan Albora karakterine hayat veren Akbaba, ailesiyle birlikte İstanbul’dan Mardin’e taşınacaklarını açıkladı.

Bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda, yoğun set temposu nedeniyle ailesinden uzun süre ayrı kaldığını belirten Akbaba, bu sürecin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini dile getirdi. Oyuncu, bu nedenle eşi Buket Akbaba ile birlikte yeni bir karar aldıklarını ifade etti.

Oğulları Ozan Ali’nin eğitimine Mardin’de devam edeceğini söyleyen Akbaba, ikinci sınıfa başlayacak olan çocuğunu Midyat’taki bir devlet okuluna kaydettireceklerini belirtti. Akbaba, kendisinin de devlet okulunda eğitim gördüğünü hatırlatarak, oğlunun Mardinli çocuklarla birlikte büyümesinin değerli olacağını sözlerine ekledi.