Özge Özpirinçci Yeni Dizi “Sakıncalı” İçin Sete Çıktı

Gold Film imzalı yeni dizi “Sakıncalı”, hafta sonunda çekimlere başladı. Dizinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, “Süreyya” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Ayça Üzüm’ün senaryosunu kaleme aldığı ve Arda Sarıgün’ün yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, çocuğunu kaybettikten sonra yaşam mücadelesi veren Süreyya’nın adalet ve intikam arayışını ekrana taşıyor.

Dizide mafya babası “Çetin” rolünü üstlenecek olan Salih Bademci’nin çekimleri 23 Eylül’de başlayacak. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı projede; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi isimler de yer alıyor.