Rihanna, Met Gala 2025’te Üçüncü Hamileliğini Duyurdu

Ünlü şarkıcı ve moda ikonu Rihanna, 2025 Met Gala etkinliğinde dikkat çekici bir şekilde üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Bu yılın teması kapsamında The Carlyle Hotel’den ayrılırken objektiflere yansıyan Rihanna, etkinliğe katılmadan önce giydiği Miu Miu imzalı iki parçalı kıyafetiyle hamileliğini kamuoyuna duyurdu.

Rihanna, genellikle Met Gala etkinliklerine geç katılmasıyla tanınsa da bu yıl organizasyona erken saatlerde dahil oldu. Partneri A$AP Rocky’nin 2025 Met Gala’sında eş başkan olarak görev alması, çiftin geceye birlikte damga vurmasının önünü açtı.

Geçmiş yıllarda da Met Gala kırmızı halısında ses getiren çift, son olarak 2023 yılında etkinliğe birlikte katılmıştı. Rihanna o dönem ikinci çocuğu Riot’a hamileydi ve çiçek detaylarıyla bezenmiş Valentino tasarımı gelinlik stili elbisesiyle moda eleştirmenlerinden tam not almıştı. A$AP Rocky ise dikkat çekici kıyafet seçimiyle göz doldurmuş, kilt ve kot pantolon kombiniyle fark yaratmıştı.

Beş yılı aşkın bir süredir romantik bir ilişki sürdüren ikili, uzun yıllar arkadaşlıklarının ardından 2019’un sonunda ilişkilerini farklı bir boyuta taşıdı. Rihanna, daha önce verdiği bir röportajda, A$AP Rocky ile aralarındaki bağın zaman içinde nasıl derinleştiğini paylaşmıştı.