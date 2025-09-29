Robbie Williams Konseri Öncesi Rüşvet Skandalı

Bulgaristan’da Robbie Williams konserine ekipman taşıyan kamyon şoförlerinden rüşvet talep eden iki müfettiş görevden alındı. Ulaştırma Bakanlığı, uzun yıllardır görev yapan çalışanların derhal disiplin sürecine tabi tutulduğunu ve pozisyonlarından çıkarıldığını açıkladı. Bakan Grozdan Karadjov, olayla ilgili İçişleri Bakanlığı ile tam iş birliği yapıldığını belirterek, idari yapıdaki yolsuzlukla mücadele kararlılığını vurguladı.

Olay, İngiltere kayıtlı dört kamyonun sahne ve teknik ekipmanı taşırken meydana geldi. Soruşturma raporlarına göre 25 Eylül’de müfettişler toplamda 400 leva ve 300 euro rüşvet talep ederek aldı. Kamyon şoförlerinden ikisi 200’şer leva verirken, diğer şoför 300 euro ödemek zorunda kaldı. Konser organizatörünün ihbarı ve hem İngiltere Büyükelçiliği hem de Bulgar yetkililerin müdahalesi sonrası müfettişler 72 saat gözaltına alındı. 28 Eylül’de Sofya Cumhuriyet Savcılığı, her iki şüpheliyi resmen rüşvet suçlamasıyla dava dosyasına ekledi.

Sofya Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Desislava Petrova, şikâyetin ardından hızlı hareket edildiğini belirtti. Araştırmacılar; araçlar, adresler ve kişisel eşyalar üzerinde arama yaptı; tanıklar hem soruşturma hem de hakim önünde ifadeye çağrıldı. Tutuklamalar gizli yürütülerek olası engelleme ve delil karartma girişimlerinin önüne geçildi.

Ulaştırma Bakanı Karadjov, müfettişlerin eylemlerini geçmişten kalan yolsuzluk alışkanlıkları olarak nitelendirerek, sistemdeki yeni politika ile uyumsuz olduğunu ifade etti. Bakan, olayın bildirildiği gün hızlı ve kararlı adımlar atıldığını belirtti.

Öte yandan, “Otomobil İdaresi” çalışanları arasında olayın yarattığı rahatsızlık sürüyor. Ajansın sendikası, tüm yönetimin istifasını talep ederek grev planlarını açıkladı. Sendika, mevcut sorunun daha geniş bir yapısal problem olduğunu ve tutuklanan müfettişlerin yalnız hareket etmemiş olabileceğini savundu. Yapısal değişiklikler olmadan kamu güveninin daha fazla zedelenebileceği uyarısı yapıldı.