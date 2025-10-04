Cumartesi, Ekim 4, 2025

Son Dakika

UEFA, Hayri Çavuşoğlu’nu Kadınlar Avrupa Kupası Maçında Göreve Atadı 52 dakika ago
Robbie Williams’ın İstanbul Konseri İptal Edildi 1 saat ago
Türkiye Bulgaristan Maçı Sofya’da! İşte Milli Takımın Aday Kadrosu 2 saat ago
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Muhtemel 11’ler Açıklandı 2 saat ago
Beşiktaş’ta Abraham Krizi: Galatasaray Derbisinde Forma Giyebilecek mi? 3 saat ago
Manifest’in “Arıyo” Şarkısı Grammy’de Yarışacak 3 saat ago
İstanbul’da 4 Kişilik Ailenin Yaşam Maliyeti 100 Bin Lirayı Aştı 4 saat ago
Emre Belözoğlu, Rize Mağlubiyeti Sonrası İstifa İhtimalini Dile Getirdi 5 saat ago
Diyanet İşleri Başkanlığında Üst Düzey Görev Değişiklikleri Gerçekleşti 5 saat ago
Beşiktaş Yönetiminden Taraftara Önemli Duyuru 6 saat ago

Robbie Williams’ın İstanbul Konseri İptal Edildi

Robbie Williams’ın İstanbul konseri, sosyal medyadaki tepkiler ve güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi; dünyaca ünlü yıldız Türkiye'ye gelmeyecek.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Robbie Williams’ın İstanbul Konseri İptal Edildi

İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın 7 Ekim’de İstanbul’da vereceği konser iptal edildi. Ataköy Marina’da sahne alması planlanan ünlü sanatçının konserinin, sosyal medyada artan tepkiler ve güvenlik endişeleri nedeniyle gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Son dönemde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sebebiyle dünya genelinde birçok alanda boykot ve protestolar yaşanırken, kültür-sanat etkinlikleri de bu süreçten etkileniyor. Türkiye’de daha önce bazı konserlerin iptal edilmesinin ardından, bu kez uluslararası yıldız Robbie Williams’ın İstanbul programı listeden çıkarıldı.

Williams’ın eşi Ayda Field’ın annesinin Yahudi kökenli olması, sosyal medyada konser aleyhine yapılan paylaşımların yoğunlaşmasına yol açtı. Konser organizatörleri ise artan tepkiler sonrası güvenlik gerekçesiyle etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

2010 yılında Türk asıllı babası Haldun Evecan ve Yahudi kökenli annesi Gwen Field’ın kızı oyuncu Ayda Field ile evlenen sanatçının, Türkiye’ye bu bağ üzerinden özel bir yakınlık duyduğu biliniyordu.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX