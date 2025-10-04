Robbie Williams’ın İstanbul Konseri İptal Edildi

İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın 7 Ekim’de İstanbul’da vereceği konser iptal edildi. Ataköy Marina’da sahne alması planlanan ünlü sanatçının konserinin, sosyal medyada artan tepkiler ve güvenlik endişeleri nedeniyle gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Son dönemde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sebebiyle dünya genelinde birçok alanda boykot ve protestolar yaşanırken, kültür-sanat etkinlikleri de bu süreçten etkileniyor. Türkiye’de daha önce bazı konserlerin iptal edilmesinin ardından, bu kez uluslararası yıldız Robbie Williams’ın İstanbul programı listeden çıkarıldı.

Williams’ın eşi Ayda Field’ın annesinin Yahudi kökenli olması, sosyal medyada konser aleyhine yapılan paylaşımların yoğunlaşmasına yol açtı. Konser organizatörleri ise artan tepkiler sonrası güvenlik gerekçesiyle etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

2010 yılında Türk asıllı babası Haldun Evecan ve Yahudi kökenli annesi Gwen Field’ın kızı oyuncu Ayda Field ile evlenen sanatçının, Türkiye’ye bu bağ üzerinden özel bir yakınlık duyduğu biliniyordu.