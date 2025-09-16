Çarşamba, Eylül 17, 2025

Robert Redford 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Sinema dünyasının önemli isimlerinden Robert Redford, 89 yaşında Utah’taki evinde vefat etti.
Özge Tekeli
1 gün önce
Hollywood’un unutulmaz isimlerinden Robert Redford, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Sinema dünyasının simge isimlerinden biri olan Redford, Utah’ta bulunan evinde hayatını kaybetti. Ölüm haberi, ünlü oyuncunun basın sözcüsü tarafından duyuruldu. Sözcü, Redford’un Sundance bölgesindeki evinde uykusunda vefat ettiğini açıkladı. Ölüm nedeni ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Charles Robert Redford Jr. olarak doğan usta oyuncu, kariyerine 1960’lı yıllarda adım attı. “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, “The Sting”, “All the President’s Men” ve “Out of Africa” gibi filmlerle sinema tarihine damga vurdu. Redford, “Ordinary People” filmi ile En İyi Yönetmen Oscar’ına layık görüldü ve sinemada hem oyuncu hem de yönetmen olarak önemli başarılara imza attı.

Redford, son yıllarda da sinema dünyasında aktif olarak rol aldı. Özellikle Marvel yapımı “Avengers: Endgame” filminde Sekreter Alexander Pierce karakteriyle beyaz perdede izleyici karşısına çıktı.

