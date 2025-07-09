Saadet Işıl Aksoy “Mehmed Fetihler Sultanı” Kadrosuna Katıldı

“Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, projeye dikkat çeken bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, dizinin yapımcılığını üstlenen Miray Yapım ile anlaşma sağladı.

Selahattin Sancaklı ile Yıldıray Yıldırım’ın yönetmenliğini yürüttüğü tarihi yapım, 49. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezonda zaman atlaması yaşanacak dizide, Fatih Sultan Mehmed’in eşi Gülbahar Hatun karakterinde oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Daha önce Esila Umut’un hayat verdiği role, yeni dönemde Saadet Işıl Aksoy hayat verecek.

Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’e hayat verdiği dizinin, yeni sezon bölümleriyle önümüzdeki aylarda izleyici karşısına çıkması planlanıyor.