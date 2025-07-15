Selena Gomez ve Benny Blanco Eylül’de Dünyaevine Giriyor

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Eylül ayında hayatını Benny Blanco ile birleştirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlandığını duyuran Gomez’in düğün tarihi netleşti.

Disney projeleriyle tanınan ve müzik kariyerinin yanı sıra çıkardığı kozmetik markasıyla da büyük başarı elde eden Selena Gomez, uzun süredir birlikte olduğu yapımcı Benny Blanco ile evlilik yolunda ilerliyor. Çifte yakın kaynaklar, düğünün Eylül ayında gerçekleştirileceğini ve iki gün sürecek tören planlandığını belirtti.

Ünlü şarkıcının, düğününe yakın dostu Taylor Swift’in NFL yıldızı Travis Kelce ile birlikte katılmasını istediği öğrenildi. ABD basınında yer alan bilgilere göre Selena Gomez düğün tarihini Swift’in programına göre ayarladı. Taylor Swift’in nikah şahidi olacağı da konuşulan detaylar arasında yer alıyor.