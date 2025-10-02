“Soğuk Savaş” Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: Tahliye Kararı Çıkmadı

Perşembe, Ekim 2, 2025

“Soğuk Savaş” kanalının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz’ün yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı; mahkeme her iki ismin de tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İstanbul’da yayın yapan “Soğuk Savaş” kanalının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz’ün yargılandığı davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme, her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Soruşturma, Boğaç Soydemir’in programda yaptığı bir şaka nedeniyle başlatılmıştı. İddianamede, video içeriğinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edebilecek nitelikte olduğu ve kamu güvenliğini tehdit edebileceği belirtilmişti.

Davanın süreci oldukça hızlı ilerledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Eylül’de soruşturmayı başlatıp, aynı gün gözaltı kararı verdi. Ertesi gün savcılık ifadelerinin ardından Soydemir ve Akgündüz, “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı.

İddianame ise 24 Eylül’de hazırlandı. İddianamede, söz konusu video içeriğinin sosyal medyada ve çeşitli medya kanallarında paylaşıldığı, bu paylaşımın bazı gruplar üzerinde etkili olduğu ve bu nedenle kamu düzeni açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

Sanıklar 1 Ekim’de 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Soydemir ve Akgündüz’ün tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Ekim’e erteledi.

