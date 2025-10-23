Perşembe, Ekim 23, 2025

Popüler alternatif rock grubu Son Feci Bisiklet, Londra konserinin ardından yollarını ayırma kararı aldı; grubun ismiyle sadece Arda Kemirgent müzik yoluna devam edecek.
Özge Tekeli
1 saat önce
Son Feci Bisiklet Grubunun Dağıldığı İddia Edildi

Türk alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Son Feci Bisiklet’in dağıldığı açıklandı. Grubun üyeleri arasında yer alan Can Sürmen, Erkin Sağsen, Ozan Özgül ve Arda Kemirgent’in yollarını ayırdığı öğrenildi.

Grubun dağılma haberini müzik camiasından Cihad Satıroğlu ve Pekcan Birinci paylaştı. Satıroğlu ve Birinci, grup üyeleriyle görüştüklerini belirterek Can Sürmen, Erkin Sağsen ve Ozan Özgül’ün gruptan ayrıldığını, yalnızca Arda Kemirgent’in “Son Feci Bisiklet” ismini kullanarak müzik kariyerine devam edeceğini açıkladı.

Grubun dağılma kararını, beş ay önce Londra’da verdikleri konserin ardından aldığı ortaya çıktı.

2011 yılında kurulan grup, alternatif müzik sahnesinde kendine özgü tarzı ve sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. “Bu Kız”, “Şu An”, “Uyku” gibi şarkılarla tanınan Son Feci Bisiklet, Türkiye’nin önde gelen müzik festivallerinde sahne almıştı.

Dağılma iddiası ile ilgili grup üyelerinden bir açıklama henüz yapılmadı.

