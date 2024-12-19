Survivor 2025 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde özel tanıtımların yapıldığı Survivor’da daha önce yarışan yarışmacılardan oluşturulmuş all Star kadrosu ile gönüllüler karşı karşıya gelecek. Bu yıl çok daha zorlu geçmesi beklenen kadroda Ayşe Yüksel’in de yer alacağı açıklandı.

Özel bir video çalışması ile yarışmacıların tanıtıldığı videoda Ayşe Yüksel’in tercih ettiği kıyafet ise tanıtımların önüne geçmeyi başardı. Kısa sürede sosyal medyada geniş yer bulan bu durum Ayşe Yüksel’in kıyafet tercihiyle hem eleştirilmesine hem de destek görmesine neden oldu. Peki, Ayşe Yüksel ne giydi?

Kürklü Ayşe Yüksel Alay Konusu Oldu

Sıcak bir ortamda ve adada geçen bir yarışma tanıtımı için Ayşe Yüksel’in giydiği kürk izleyenlerin durumu eleştirmesine neden oldu. Kürk ile kameralar karşısına geçerek yarışmada yer aldığını duyuran yarışmacının bu tarzı pek çok kişi tarafından eleştirildi. Ancak ünlü yarışmacının hayranları paylaşımları ile yarışmacıya destek vererek bunun sadece bir tanıtım olduğunu ve özel kombinler, kıyafetler, makyaj tercihinin yapılabileceğini savundu.

İşte Ayşe Yüksel’in tanıtımda giydiği o kürk;