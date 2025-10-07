Tolgahan Sayışman Oyunculuğu Bıraktı

Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden Tolgahan Sayışman, ekranlara veda ederek iş dünyasına yöneldi. Son olarak Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Sayışman, artık kariyerini inşaat sektöründe sürdürecek.

2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Sayışman, eşinin memleketi Arnavutluk ve Irak’ta önemli yatırımlar yapmaya başladı. Tolgahan Sayışman, dört ayrı inşaat projesini kendi denetimi altında yürütüyor ve çalışmalarını özel uçağıyla yerinde takip ediyor.

Arnavutluk merkezli yatırımların yanı sıra Irak’ta da büyük ölçekli inşaat çalışmaları gerçekleştiren Sayışman, iş dünyasında aktif bir rol üstlenmiş durumda.

Aile hayatında da aktif olan Sayışman ve Abazi çiftinin bir kız bir erkek çocukları bulunuyor. Sosyal medyada aile paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, takipçileri tarafından örnek aile olarak değerlendiriliyor.