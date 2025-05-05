Türk Tiyatrosu Bir Değerini Daha Kaybetti: Naşit Özcan Vefat Etti

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Naşit Özcan, 68 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Özcan’ın vefat haberi, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Sanat hayatı boyunca pek çok önemli yapımda rol alan ve sahnedeki güçlü performanslarıyla tanınan Özcan, bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Eşi Elif Göklü, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özcan’ın beyin kanaması geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu belirtmişti.

4 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybeden Naşit Özcan, Türk tiyatrosuna damga vuran köklü bir sanatçı ailesinin ferdiydi. Usta oyuncu, tiyatrocu Selim Naşit Özcan’ın oğlu, sinema ve tiyatro oyuncusu Adile Naşit’in ise yeğeniydi.