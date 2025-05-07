Ümit Karan, Tutuklanarak Metris Cezaevi’ne Gönderildi

Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncularından Ümit Karan, 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.’ya yönelik “sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay tarafından onanan bu kararın ardından Karan, cezasını çekmek üzere İstanbul’daki Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

İlk olarak Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada delil yetersizliği nedeniyle beraat eden Karan’ın dosyası, mağdurun avukatının itirazı üzerine istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Karan’ı suçlu buldu ve 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yargıtay’ın da bu kararı onamasıyla birlikte ceza kesinleşti.

Ümit Karan, futbolculuk kariyerinin ardından çeşitli teknik direktörlük ve futbol yorumculuğu görevlerinde bulunmuştu. Ancak son dönemde adı, hukuki süreçlerle gündeme geldi. Karan’ın cezaevine girişi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.