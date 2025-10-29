Ünlülerin Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı

Yılbaşı gecesi sahne alacak sanatçıların ücretleri belli oldu. Müzik dünyasının önde gelen isimleri, 2025’in son gecesinde yine yüksek kazançlarıyla dikkat çekti. Listenin zirvesinde bu yıl da Hadise yer aldı.

Televizyon programlarında paylaşılan bilgilere göre Hadise, yılbaşı gecesi iki farklı mekânda sahneye çıkacak. Sanatçının bu performanslardan yaklaşık 20 milyon TL gelir elde edeceği öne sürüldü. Hadise’nin yüksek sahne ücretinin, geniş prodüksiyon ekibiyle çalışması ve performansında çok sayıda dansçının yer almasıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Yılbaşı gecesi sahne alacak diğer ünlü isimlerin ücretleri de dikkat çekti. Ebru Gündeş’in yalnızca Antalya’da vereceği tek konserden 10 milyon TL kazanacağı iddia edildi. Sibel Can’ın sahne ücreti 8 milyon TL, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe’nin ise 7 milyon TL civarında gelir elde edeceği belirtildi.