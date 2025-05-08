Yaren Yapıcı, “Sahipsizler” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Başarılı oyuncu Yaren Yapıcı, OGM Pictures imzalı “Sahipsizler” dizisine dahil oldu. Hudutsuz Sevda dizisindeki Leyla karakteriyle büyük beğeni toplayan Yapıcı, şimdi de Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği bu projede yer alacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yaren Yapıcı, “Sahipsizler”de Meryem karakterine hayat verecek. Yapıcı’nın canlandıracağı Meryem, özellikle Devran (Burak Berkay Akgül) ile ilişkisiyle dizinin hikayesinde önemli bir yer tutacak. Karakterinin diziye heyecan katacağı öne sürülüyor. Yapıcı, geçtiğimiz günlerde sette çalışmalara başlamış bulunuyor.

“Sahipsizler” dizisi, düşük reytinglerle başladığı ilk sezonun ardından büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak izlenme oranlarını yükseltmiş ve yeni sezona da başarıyla geçiş yapmıştı.