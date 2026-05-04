Mayıs Ayında Okullar Kardan Dolayı Tatil Edildi

Afyonkarahisar Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine ilişkin yeni kararları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, ulaşımda oluşabilecek riskler dikkate alınarak bazı ilçelerde eğitime geçici süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilik tarafından alınan karar kapsamında Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ile Kızılören ilçesine bağlı Cerit Yaylası bölgesinde ise yalnızca taşımalı eğitim gören öğrenciler için aynı süre boyunca eğitim faaliyetleri durduruldu.

Merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinden taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler ile bu bölgelerden Afyonkarahisar il merkezine giderek ortaöğretimlerine devam eden öğrenciler de söz konusu uygulama kapsamına alındı.

Afyonkarahisar il merkezi ile birlikte Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde eğitim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, eğitime tamamen ara verilen ilçelerde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.